В Нижнем Тагиле завершился Всероссийский турнир по шахматам памяти С.М. Левитского

В возрастной категории «Мальчики до 9 лет», набрав 9 очков из 9 абсолютную победу одержал юный тагильчанин Володар Мурзин. На втором месте - екатеринбуржец Данила Белов, третий результат у его земляка Николая Дубских.

У «Мальчиков до 11 лет» победил Альберт Халиуллин из екатеринбургской школы «Интеллект», на второй ступени пьедестала другой екатеринбуржец - Лука Грехов. На третьем месте каменскуральский шахматист Рустам Григорьев.

В тройке «Мальчиков до 13 лет»: тюменский шахматист Павел Фомин, екатеринбуржец Артём Одегов и тагильчанин Иван Касьянов.

У «Юношей до 15 лет» победил екатеринбуржец Михаил Шмырин, на втором месте тюменский шахматист Александр Дубинин, на третьем месте тагильчанин Валерий Абдуллаев.

У юных представительниц свиты великой Каиссы в возрастной категории «Девочки до 9 лет» первое место заняла нижневартовская шахматистка Элина Юсупова. На втором месте Кристина Косачёва из Алтайского края. на третьем месте юная полевчанка Вероника Жилоборская.

У «Девочек до 11 лет» тройку лидеров представляют шахматистки из Тюмени Екатерина Плеханова, Виктория Карелина, а также Дарья Дивеева, представляющая Алтайский край.

На пьедестале почёта «Девочек до 13 лет» каменск-уральские шахматистки Маргарита Филиппова, Екатерина Комлева и тюменская шахматистка Элина Аливердиева.

Праздник День Победы стал двойным праздником для «Девушек до 15 лет»: Рады Даниловой из республики Татарстан, тагильчанки Алёны Сувернёвой и тюменской шахматистки Марии Иконниковой.

Фото Шахматно-Шашечного центра

Победители турнира получили в награду кубки, медали и памятные подарки.