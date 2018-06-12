Четверо екатеринбуржцев прыгнули с самого высокого водопада в память о друге (ВИДЕО

Прыжок с водопада Анхель, высота которого достигает 979 метров, джамперы планировали совершить еще два года назад вместе с Ратмиром.

Ратмир Нагимьянов не успел осуществить свою мечту, но во время прыжка у его друзей была с собой его фотография. Прыжок сняли на камеры, расположенные в нескольких точках и на снаряжении самих джамперов.

Как рассказали 66.RU родственники Ратмира, бейсджамперы прыгнули с водопада еще в конце 2017 года, а затем занимались монтажом видеоролика.

Ратмир Нагимьянов погиб в 2016 году во время прыжка с вершины горы Эгюий-дю-Миди в Альпах.