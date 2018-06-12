Торжественное открытие фан-зоны ЧМ-2018 состоялось в Екатеринбурге (ФОТО)

Все матчи предстоящего мундиаля будут транслировать на экране фан-зоны площадью 120 квадратных метров. Каждый день здесь будут показывать от одной до трех встреч футбольных команд. Площадка может вмещать до 17 тысяч болельщиков.

Предусмотрены две входные группы: у главного входа в ЦПКиО и за «Сказочным городком».

Также учредители предусмотрели большую фуд-корт зону – вдоль площадки находятся порядка 15 киосков и один ресторан.

Кроме того, на площадке имеются две зоны с десятками уличных туалетов, есть раковины с холодной водой.

Для болельщиков с детьми организованы детские площадки.

Церемонию открытия вел екатеринбургский ведущий Евгений Захаров, гостями стали заместитель губернатора Сергей Швиндт, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, сообщает «URA.RU».