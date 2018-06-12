Торжественное открытие фан-зоны ЧМ-2018 состоялось в Екатеринбурге (ФОТО)
12 июня 2018 года фан-зону в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге, на которой с 14 июня по 15 июля будет проходить фестиваль болельщиков, ввели в эксплуатацию.
Все матчи предстоящего мундиаля будут транслировать на экране фан-зоны площадью 120 квадратных метров. Каждый день здесь будут показывать от одной до трех встреч футбольных команд. Площадка может вмещать до 17 тысяч болельщиков.
Предусмотрены две входные группы: у главного входа в ЦПКиО и за «Сказочным городком».
Также учредители предусмотрели большую фуд-корт зону – вдоль площадки находятся порядка 15 киосков и один ресторан.
Кроме того, на площадке имеются две зоны с десятками уличных туалетов, есть раковины с холодной водой.
Для болельщиков с детьми организованы детские площадки.
Церемонию открытия вел екатеринбургский ведущий Евгений Захаров, гостями стали заместитель губернатора Сергей Швиндт, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, сообщает «URA.RU».
Фото: «URA.RU»
© TagilCity.ru