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Торжественное открытие фан-зоны ЧМ-2018 состоялось в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торжественное открытие фан-зоны ЧМ-2018 состоялось в Екатеринбурге (ФОТО)

12 июня, 18:25Спорт
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