«Спутник» одержал победу в новой серии выездных игр - 1:2! (ФОТО, ВИДЕО)

Первый период встречи получился довольно-таки скучным, команды показывали хорошее движение, но до по-настоящему острых моментов дело доходило очень редко. Лишь под занавес встречи «Спутник» сумел создать хороший момент и тут же забить. Павел Попов завершил контратаку точным попаданием в верхний угол ворот Хакимова.

После перерыва нефтекамцы своими активными действиями вынудили бобров нарушить правила, на 26-й минуте «Торос» получил двойное большинство, но игра пять на три на протяжении целой минуты результата не принесла. На экваторе матча Мицкевичс был близок к тому, чтобы сравнять счет, но латышу немного не повезло, и Артурс не смог после броска Степанова добить снаряд в пустой угол, 0-1 и после второго периода.

Фотографии с официального сайта ХК «Торос»

В заключительном игровом отрезке отличился Максим Фролов, бросок нападающего с острого угла пусть и не без помощи рикошета превратился в гол. Нефтекамцы прибавили в обороте, в надежде на волевую победу, но не тут-то было. За 30 секунд до финальной сирены Роман Козлов с передачи Валентина Артамонова отправил шайбу в сетку противника.

Фотографии с официального сайта ХК «Торос»

Следующий выездной матч «Спутника» состоится сегодня, 12 декабря, в Ижевске с местной «Ижсталью».

Видео из группы ХК «Спутник»