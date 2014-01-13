«Спутник» сегодня сразится с «Казцинк-Торпедо»: первая игра после отличной домашней серии

Можно сказать, что сегодня вечером продолжится чья-то серия: либо победная наших, либо неудачная – усть-каменогорцев. К слову, подопечные Владимира Плющева уже пять встреч подряд не могут набрать ни единого очка. Второй раз в сезоне проиграно казахстанское дерби, без шансов отданы матчи «Торосу» и «Молоту-Прикамье» - 1:4 и 0:6 соответственно. Продолжились безрезультативные выезды и в Ижевске, в Рязани.

Пополняется состав, проводится реорганизация игры, но несмотря на все это, «Казцинк-Торпедо» продолжает терпеть конфузы один за другим, и неизвестно, когда это закончится, сообщает сайт ВХЛ.

Свое возвращение подопечные Александра Челушкина начали очень вовремя, некоторый запас для дальнейшего укрепления своих позиций у них еще есть, так что «торпедовцам» придется сегодня серьезно попотеть, чтобы именно этим вечером выйти на своем льду из черной полосы.