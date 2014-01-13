«Спутник» сегодня сразится с «Казцинк-Торпедо»: первая игра после отличной домашней серии
Сегодняшним вечером в Усть-Каменогорске состоится матч двух команд – «Спутника» и «Казцинк-Торпедо». Напомним, наши накануне завершили удачную серию домашних игр в Нижнем Тагиле.
Можно сказать, что сегодня вечером продолжится чья-то серия: либо победная наших, либо неудачная – усть-каменогорцев. К слову, подопечные Владимира Плющева уже пять встреч подряд не могут набрать ни единого очка. Второй раз в сезоне проиграно казахстанское дерби, без шансов отданы матчи «Торосу» и «Молоту-Прикамье» - 1:4 и 0:6 соответственно. Продолжились безрезультативные выезды и в Ижевске, в Рязани.
Пополняется состав, проводится реорганизация игры, но несмотря на все это, «Казцинк-Торпедо» продолжает терпеть конфузы один за другим, и неизвестно, когда это закончится, сообщает сайт ВХЛ.
Свое возвращение подопечные Александра Челушкина начали очень вовремя, некоторый запас для дальнейшего укрепления своих позиций у них еще есть, так что «торпедовцам» придется сегодня серьезно попотеть, чтобы именно этим вечером выйти на своем льду из черной полосы.
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