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«Спутник» сегодня сразится с «Казцинк-Торпедо»: первая игра после отличной домашней серии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спутник» сегодня сразится с «Казцинк-Торпедо»: первая игра после отличной домашней серии

13 января 2014, 13:25Спорт
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