Тагильчане даже в новогодние каникулы играли в шахматы и шашки

Шахматы

2 января 2014 года в ШШК «Зарница» состоялся кубок Дзержинского района по молниеносной игре в шахматы. Первое место занял мастер ФИДЕ Вахрушев Владимир, набравший 13 очков из 14 возможных. Второе место занял перворазрядник Вирясов Анатолий - 8,5 очков. Третье занял перворазрядник Петров Юрий - 8,5 очков.

7 января состоялся Рождественский блиц-турнир в шахматы. Первое место занял кандидат в мастера Одинцов Вадим, набравший 15 очков из 15 возможных. Второе занял кандидат в мастера Карягин Денис - 11,5 очков. Третье место занял перворазрядник Голованов Вячеслав - 11,5 очков.

9 января 2014 года в ШШК «Зарница» состоялся кубок Дзержинского района по молниеносной игре в шахматы. Первое место занял перворазрядник Кадыков Владимир, набравший 8 очков из 9 возможных. Второе место занял мастер ФИДЕ Вахрушев Владимир - 8 очков. Третье занял перворазрядник Иконников Виталий - 7,5 очков.

С 4 по 10 января 2014 года проходило Первенство Свердлвской области - II этап Всероссийских соревнований среди команд ОУ «Белая ладья» 2014 года.

В программе проведения соревнования два турнира:

«Быстрые шахматы» командный зачет - первое место заняла команда МАОУ лицей №180 «Полифум» (Екатеринбург), набравшая 25 очков из 28. Команда МБОУ гимназия №86 (Нижний Тагил)- 23,5 очка, третье место заняла команда МАОУ СОШ № 68 (Екатеринбург» МБОУ гимназия №86 (Нижний Тагил) - 17,5 очков.

12 января состоялся Финал кубка города по молниеносной игре в шахматы. Все призеры набрали по 10,5 очков из 13 возможных и места определились по коэффициенту в следующем порядке. Первое место занял кандидат в мастера Ожгибцев Анатолий. Второе место занял кандидат в мастера Балберов Александр. Третье место занял международный мастера Погромский Михаил.

Шашки

9 января 2014 года в ШШК «Зарница» состоялся кубок Дзержинского района по молниеносной игре в русские шашки. Первое место занял перворазрядник Сивец Александр, набравший 8,5 очков из 9. Второе место занял кандидат в мастера Евграфов Виктор – 7 очков. Третье место занял кандидат в мастера Клинчаев Андрей 6,5 очков.

12 января в рождественском турнире по быстрой игре в русские шашки победу одержал кандидат в мастера спорта Полысаев Дмитрий. Он набрал 16 ½ очков из 18. 15 ½ у занявшего второе место кандидата в мастера спорта Лукьяненко Игоря. На третьем месте с 12½ очками Андрея Клинчаева.

Фотография предоставлена ШШЦ. На фото - турнир Белая Ладья.