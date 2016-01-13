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«Старый соболь» уступил в первом матче тобольскому «Нефтехимику»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Старый соболь» уступил в первом матче тобольскому «Нефтехимику»

13 января 2016, 16:20СпортMaurice
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