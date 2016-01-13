«Старый соболь» уступил в первом матче тобольскому «Нефтехимику»

В случае победы героем матча мог стать тагильский нападающий Андрей Важенин. В его активе 20 очков, причем, в течение игры он совершил 6 точных попаданий из шести попыток с трехочковой линии. Такой фантастический показатель точности нечасто демонстрируют игроки даже высших дивизионов Российского Чемпионата. Еще за полторы минуты до конца матча счет был равный, но благодаря действиям экс-игрока команды «Старый соболь» Михаила Каутина (рост 212 см), хозяева вырвали очень важную для себя победу. Сегодня в 18.30 (время местное) состоится повторный поединок команд.