«Старый соболь» уступил в первом матче тобольскому «Нефтехимику»
«Старый соболь» в упорной борьбе проиграл тобольскому «Нефтехимику», одному из лидеров Дивизиона, со счетом 77:82.
В случае победы героем матча мог стать тагильский нападающий Андрей Важенин. В его активе 20 очков, причем, в течение игры он совершил 6 точных попаданий из шести попыток с трехочковой линии. Такой фантастический показатель точности нечасто демонстрируют игроки даже высших дивизионов Российского Чемпионата. Еще за полторы минуты до конца матча счет был равный, но благодаря действиям экс-игрока команды «Старый соболь» Михаила Каутина (рост 212 см), хозяева вырвали очень важную для себя победу. Сегодня в 18.30 (время местное) состоится повторный поединок команд.
Болельщики нашей команды могут понаблюдать за ходом этого интересного поединка на сайте РФБ в разделе Соревнования/Суперлига-3 в режиме онлайн-трансляции видео.
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»