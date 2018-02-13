Нижнетагильский «Юниор-Спутник» одержал первую победу над ХК «Челны» (ФОТО)

В первом матче тагильчане провели уверенную игру и одержали победу - 6:2. Одну из результативных передач провел Артур Шетле. Егор Лебедев получил 4 очка за результативность, 3 очка у Дмитрия Синякова. Кирилл Брагин провел две передачи, a Егор Кожевников отличился, забросив шайбу.

Во втором матче тагильчане сыграли уже не так уверенно и закончили матч со счетом 5:0 в пользу «Челнов».

17 и 18 февраля «Юниор-Спутник» проведет на своем льду игру с ХК «Чебоксары», пишет ХК «Спутник». Начало матчей в 14.00, вход свободный.

Фото ХК «Спутник»