Нижнетагильский «Юниор-Спутник» одержал первую победу над ХК «Челны» (ФОТО)
13 февраля, 12:00Спорт
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«Юниор-Спутник» на встрече с ХК «Челны» одержал первую в истории матчей этих команд победу на первенстве ВХЛ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первом матче тагильчане провели уверенную игру и одержали победу - 6:2. Одну из результативных передач провел Артур Шетле. Егор Лебедев получил 4 очка за результативность, 3 очка у Дмитрия Синякова. Кирилл Брагин провел две передачи, a Егор Кожевников отличился, забросив шайбу.
Во втором матче тагильчане сыграли уже не так уверенно и закончили матч со счетом 5:0 в пользу «Челнов».
17 и 18 февраля «Юниор-Спутник» проведет на своем льду игру с ХК «Чебоксары», пишет ХК «Спутник». Начало матчей в 14.00, вход свободный.
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Фото ХК «Спутник»
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