Сборная России по следж-хоккею стала первым финалистом Паралимпиады
13 марта 2014, 17:10СпортCorey
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Сборная России по следж-хоккею обыграла команду Норвегии и вышла в финал Паралимпийских игр в Сочи.
Полуфинальная встреча, состоявшаяся в четверг на льду арены «Шайба», завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Лисов (6-я минута), Алексей Амосов (13), Николай Терентьев (35) и Евгений Петров (45).
Таким образом, сборная России по следж-хоккею, дебютировавшая на Паралимпиаде, забронировала медаль Игр. В финале 15 марта российская команда сыграет с победителем матча между сборными Канады и США.
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