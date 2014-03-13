Сборная России по следж-хоккею стала первым финалистом Паралимпиады

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в четверг на льду арены «Шайба», завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Лисов (6-я минута), Алексей Амосов (13), Николай Терентьев (35) и Евгений Петров (45).