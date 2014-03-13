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Сборная России по следж-хоккею стала первым финалистом Паралимпиады
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборная России по следж-хоккею стала первым финалистом Паралимпиады

13 марта 2014, 17:10СпортCorey
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