Корпорация УВЗ стала спонсором первенства по велошоссе

Среди организаторов гонки – региональная общественная организация «Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт BMX Свердловской области» (РОО «ФВС СО»), общественная организация «Велоклуб Нижний Тагил».

В торжественном открытии соревнований приняли участие исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, президент РОО «ФВС СО» Николай Судаков, председатель попечительского совета федерации и директор по персоналу Уралвагонзавода Сергей Саранчук и другие. Выступая перед участниками заездов, Владимир Рощупкин отметил:

Мы открываем соревнования, которых в Нижнем Тагиле не было более 30 лет. В настоящий момент мы уверены, что велоспорт в городе, в Дзержинском районе с помощью Уралвагонзавода будет развиваться и набирать обороты.

За помощь в организации и проведении велогонки Николай Судаков, президент РОО «ФВС СО», поблагодарил корпорацию УВЗ и лично ее генерального директора Олега Сиенко. Он подчеркнул, что возрождение соревнований в Нижнем Тагиле является важным символом того, что «молодое поколение будет здоровым, сильным, красивым и состоится в жизни, станет спортивной нацией».

В открытом первенстве приняли участие 210 спортсменов из Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Сысерти, Екатеринбурга, Асбеста, Синегорска, Копейска, рабочего поселка Пышма, Перми, Новоуральска и поселка Слюдорудник. Все они проходят подготовку в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, дворцах спорта для детей и юношествах, и других спорторганизациях. Были и обычные любители велосипеда. К участию в первенстве были допущены мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе, младшие юноши и девушки 2000-2001 г.р., старшие юноши и девушки 1999-1998 г.р., юниоры и юниорки 1997-1996 г.р., мужчины и девушки 1995 г.р. и старше.

10 мая прошла индивидуальная гонка на время с раздельного старта. Участники преодолели по 10 километров, дистанция проходила по центральным улицам Дзержинского района Нижнего Тагила и территории площади Дворца культуры имени И.В. Окунева. 11 мая состоялась групповая гонка с общего старта: 7 стартов и 10 групп. Самая маленькая дистанция – 2 километра –у мальчиков 2002 г.р. и младше. Мужчины и юниоры преодолели 55 километров. Дистанция для девочек, девушек и женщин изменялась от 4 до 25 километров в зависимости от подгруппы.

По результатам индивидуальной гонки среди девочек 2002 г.р. и моложе 1 место заняла Анастасия Печерских из Сысерти, ей также удалось победить и в групповом старте. У мальчиков 2002 г.р. и младше безоговорочную победу в индивидуальной и групповой гонке одержал воспитанник из Нижнего Тагила Илья Щегольков. У младших девушек 2000-2001 г.р. в индивидуальной и групповой гонке одна победительница – Алена Пузанова из Копейска. Среди младших юношей 2000-2001 г.р. 1 место у Гонова Льва из Сысерти, он же стал победителем и в групповой гонке.

У старших девушек 1998-1999 г.р. первой к финишу пришла Арина Кабицкая из Копейска. В подгруппе старшие юноши 1998-1999 г.р. в серьезной борьбе на финише победу вырвал воспитанник нижнетагильской велошколы Дмитрий Бердин. Среди юниорок 1996-1997 г.р. победила Виктория Жданова из Верхней Пышмы, она же поднялась на высшую ступень пьедестала и в групповой гонке. 1 место у юниоров 1996-1997 г.р. в упорной контактной борьбе занял Тимур Лукманов – Верхняя Пышма. У женщин 1 место в обеих гонках взяла представительница Первоуральска Евгения Третьякова. У мужчин в индивидуальной гонке весь пьедестал заняли спортсмены из Копейска, лучший из них Геннадий Татаринов.

Впервые в истории велогонок в одном из заездов было три вторых места. Также учреждены специальные призы – самому юному участнику соревнований – им стал Павел Васильев из Первоуральска. А самому опытному спортсмену Александру Арапову из Новоуральска уже 65 лет – он стал примером для подражания для подрастающего поколения.