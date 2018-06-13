Команды-участницы ЧМ-2018 прилетят в Екатеринбург 13-14 июня

13 июня 2018 года в 20.15 в аэропорт Кольцово прибудет команда Египта, а 14 июня – команда их соперников из Уругвая. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что участников чемпионата ожидает традиционная русская встреча с хлебом и солью.