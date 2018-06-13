Команды-участницы ЧМ-2018 прилетят в Екатеринбург 13-14 июня
13 июня, 15:30Спорт
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Сборные Египта и Уругвая прилетят в Екатеринбург на ЧМ по футболу 2018 13-14 июня.
Сюжеты: Екатеринбург
13 июня 2018 года в 20.15 в аэропорт Кольцово прибудет команда Египта, а 14 июня – команда их соперников из Уругвая. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что участников чемпионата ожидает традиционная русская встреча с хлебом и солью.
14 июня состоится пресс-конференция и открытая тренировка команд-участниц чемпионата мира по футболу на «Екатеринбург Арене». 15 июня состоится матч Египет-Уругвай, сообщает URA.RU.
Напомним, что 12 июня 2018 года открылась фан-зона в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге, на которой с 14 июня по 15 июля будет проходить фестиваль болельщиков ЧМ-2018.
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