Слет юных туристов из Нижнего Тагила открылся в поселке Антоновский

Каждый год туристический слет набирает более 600 человек. В течение всего слета ребята живут в палаточном городке и соревнуются в туристических навыках.

Школьники примут участие в соревнованиях по маркированной трассе и технике водного туризма, пройдут туристскую полосу препятствий.

Кроме этого, юным туристам нужно будет ответить на вопросы краеведческой викторины, посвященной 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Участников также ждет турнир геологов, соревнования по горному туризму и спортивному скалолазанию, конкурс стенгазет и фотоконкурс «Остановись, мгновение!», пишет «Тагильский рабочий».