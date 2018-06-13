Слет юных туристов из Нижнего Тагила открылся в поселке Антоновский
13 июня, 18:10Спорт
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12 июня в поселке Антоновский открылся ежегодный слет юных туристов Нижнего Тагила. Соревнования продлятся четыре дня, в них примут участие ученики 5-8 классов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждый год туристический слет набирает более 600 человек. В течение всего слета ребята живут в палаточном городке и соревнуются в туристических навыках.
Школьники примут участие в соревнованиях по маркированной трассе и технике водного туризма, пройдут туристскую полосу препятствий.
Кроме этого, юным туристам нужно будет ответить на вопросы краеведческой викторины, посвященной 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.
Участников также ждет турнир геологов, соревнования по горному туризму и спортивному скалолазанию, конкурс стенгазет и фотоконкурс «Остановись, мгновение!», пишет «Тагильский рабочий».
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