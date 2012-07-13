Всегда мечтал плюхнуться с размаху в огромную подушку? Ликуй, экстремал, теперь такая есть в нашем городе! (ФОТО)

Более того, к подушке подведен трамплин. Так что в огромную мягкую «штуку» можно прыгать на велосипеде, приземление будет безопасным. Это, наверняка, станет полезным для тех, кто любит делать разные трюки, будет хорошим подспорьем в тренировках.