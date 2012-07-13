Всегда мечтал плюхнуться с размаху в огромную подушку? Ликуй, экстремал, теперь такая есть в нашем городе! (ФОТО)
13 июля 2012, 10:45Спорт
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Совсем недавно на горе Белой открылся новый аттракцион Big Air Bag. Он представляет собой огромную подушку, которая способна выдержать серьезный вес. Суть веселья в том, чтобы с высоты прыгнуть в нее и мягко приземлиться. При этом, конечно, можно проделывать сальто, крутить и вертеть ногами, исполнять все, что придет в голову.
Более того, к подушке подведен трамплин. Так что в огромную мягкую «штуку» можно прыгать на велосипеде, приземление будет безопасным. Это, наверняка, станет полезным для тех, кто любит делать разные трюки, будет хорошим подспорьем в тренировках.
В Нижнем Тагиле уже есть счастливчики, опробовавшие Big Air Bag самыми разными способами. Позитив неимоверный, адреналин и заряд бодрости!
Фото со странички ВКонтакте Анюты Факуловой и сайта gorabelaya.ru
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