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Всегда мечтал плюхнуться с размаху в огромную подушку? Ликуй, экстремал, теперь такая есть в нашем городе! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всегда мечтал плюхнуться с размаху в огромную подушку? Ликуй, экстремал, теперь такая есть в нашем городе! (ФОТО)

13 июля 2012, 10:45Спорт
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