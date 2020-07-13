Баста пожелал Яну удачи в бою за чемпионский титул UFC

Музыкант Василий Вакуленко, выступающий под творческим псевдонимом Баста, поддержал бойца смешанных единоборств Петра Яна накануне важнейшего поединка в карьере спортсмена.

Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя заявление Вакуленко, опубликованное в официальном аккаунте UFC Russia в инстаграме.

Поединок Яна против бразильца Жозе Алдо состоится рано утром 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Победитель получит чемпионский титул UFC в легчайшем весе.