Баста пожелал Яну удачи в бою за чемпионский титул UFC

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На «Бойцовском острове» россиянин встретится в октагоне с бразильцем Алдо.
Музыкант Василий Вакуленко, выступающий под творческим псевдонимом Баста, поддержал бойца смешанных единоборств Петра Яна накануне важнейшего поединка в карьере спортсмена.
Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя заявление Вакуленко, опубликованное в официальном аккаунте UFC Russia в инстаграме.
Поединок Яна против бразильца Жозе Алдо состоится рано утром 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Победитель получит чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, хочу пожелать тебе удачи, победы, хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждем прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», – заявил Баста.
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