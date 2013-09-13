Очередная победа - за тагильским «Спутником»! (ФОТО)

С первых секунд матча в воздухе повисло напряжение. Игра обещала быть сложной. Стартовая двадцатиминутка выдалась богатой лишь на удаления, но как бы страсти не накалялись, ни одного гола забить, ни одним, ни другим не удалось. В итоге, конечный счет игры - 2:1 по буллитам.

Главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Сидоренко Андрей Михайлович:

Я хочу поздравить коллег с победой. Матч держал в напряжении зрителя, был достаточно интересным, в каком-то моменте драматичным. Я доволен своими ребятами, тем, как они отдавались. В игре была хорошая самоотдача. Многое, конечно, не получалось, но это первый матч, поэтому, я думаю, в дальнейшем, наладим игру и будем организованнее.

Фотографии пресс-службы СК «Спутник»

Главный тренер хк «Спутник» Фетисов Алексей Дмитриевич:

Тяжелая игра, с перепадами. Где-то больше мы владели инициативой, где-то соперник. Равная игра и равный счет. Буллиты против двух наших, которые забивали, один - команды соперников: в чем-то нам больше повезло. Хотя, третий период мы играли намного слабее, держали удар, а в конце – удаление. Немного не повезло. Скажем так, в нашей не очень вразумительной игре мы могли победить, самоотдача наших игроков заслуживает немалой оценки.

Фотографии пресс-службы СК «Спутник»

Болельщики наших хоккеистов верят, что ледовая дружина сохранит свой запал и на все следующие игры сезона. Напомним, прошлая, она же первая игра «Спутника» добавила в корзину победу - сразились хоккеисты с клубом «Рязань».