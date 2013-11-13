Юные шахматисты Нижнего Тагила и не только приняли участие в Спартакиаде (ФОТО)

Право участвовать в финале Спартакиады получили все городские гимназии: политехническая, 18 и 86, начальные образовательные учреждения № 34 и 43, 39 лицей и средние образовательные учреждения № 32, 33 и 75/42.

Два дня шла упорная борьба за места на пьедестале почёта. После 8 сыгранных партий с результатом 29,5 очков из 32 победу одержала команда СОШ № 75/42. Второй результат у шахматистов СОШ № 32. Они набрали 24,5 очка. Третье место, набрав 21 очко, заняла команда лицея № 39.

Добавим, что среди ребят, которые защищали честь своих образовательных учреждений есть и участники стартовавшего 8 ноября в Ханты-Мансийске первенства Уральского федерального округа по шахматам среди юношей и девушек.

Фото предоставлены Шахматно-Шашечным центром