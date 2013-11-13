Юные шахматисты Нижнего Тагила и не только приняли участие в Спартакиаде (ФОТО)
Вторая четверть у юных шахматистов из образовательных учреждений города началась с финальных соревнований Спартакиады по шахматам. Почти весь октябрь происходили шахматные сражения в районах города, чтобы определить тройки лучших команд в каждом районе. 9 школ Ленинского района, 15 - Дзержинского, 16 - из Тагилстроевского района, всего 160 юных шахматистов приняли участие в соревнованиях учащихся 1-4 классов.
Право участвовать в финале Спартакиады получили все городские гимназии: политехническая, 18 и 86, начальные образовательные учреждения № 34 и 43, 39 лицей и средние образовательные учреждения № 32, 33 и 75/42.
Два дня шла упорная борьба за места на пьедестале почёта. После 8 сыгранных партий с результатом 29,5 очков из 32 победу одержала команда СОШ № 75/42. Второй результат у шахматистов СОШ № 32. Они набрали 24,5 очка. Третье место, набрав 21 очко, заняла команда лицея № 39.
Добавим, что среди ребят, которые защищали честь своих образовательных учреждений есть и участники стартовавшего 8 ноября в Ханты-Мансийске первенства Уральского федерального округа по шахматам среди юношей и девушек.
Фото предоставлены Шахматно-Шашечным центром
© TagilCity.ru по данным Шахматно-Шашечного центра Нижнего Тагила