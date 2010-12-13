Екатерина Крылаткова из Нижнего Тагила стала победительницей III этапа Кубка России по биатлону

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», допустив один промах, Екатерина преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 40,8 секунды. Серебро на счету новосибирской спортсменки Яны Гринёвой, бронзу заслужила тюменская биатлонистка Екатерина Воронцова.