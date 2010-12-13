Екатерина Крылаткова из Нижнего Тагила стала победительницей III этапа Кубка России по биатлону
13 декабря 2010, 17:41СпортАнка
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Представительница спортивного клуба «Спутник» Екатерина Крылаткова стала победительницей III этапа Кубка России по биатлону, прошедшего в Тюмени. Тагильчанка показала лучший результат в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», допустив один промах, Екатерина преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 40,8 секунды. Серебро на счету новосибирской спортсменки Яны Гринёвой, бронзу заслужила тюменская биатлонистка Екатерина Воронцова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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