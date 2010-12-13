Нижний Тагил станет футбольным городом

В министерстве по физической культуре и спорту Свердловской области предложили воссоздать футбольный клуб «Уралец». Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила Игорь Вахрушев, в министерстве поставили задачу восстановить клуб, который будет играть во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». Но не все так просто, как хотелось бы. Средний годовой бюджет клубов второго дивизиона должен быть не меньше 40-45 миллионов рублей. Город такую сумму не сможет поднять. Поэтому в ближайшее время предстоит договориться с областным министерством по физической культуре и спорту о возможной бюджетной поддержке клуба и найти предприятия, которые смогут софинансировать «Уралец», рассказал Игорь Вахрушев.

Кроме того, инфраструктура, которая была у «Уральца» до снятия с чемпионата России в 2006 году, почти полностью утеряна. В частности, как рассказал председатель футбольной федерации Нижнего Тагила Владимир Подлас, в городе нет ни одного тренера, который бы смог заниматься с командой. Чтобы возглавить команду второго дивизиона, только второму и третьему тренеру нужно пройти обучение в Москве и получить необходимую категорию. Но если все эти вопросы будут решены, то город получит не только профессиональный футбольный клуб. Раньше попадание в состав «Уральца» было главной целью воспитанников городских ДЮСШ. Поэтому у детей снова появится стимул играть в футбол, считает Владимир Подлас.