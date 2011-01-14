Пять уральских паралимпийцев-легкоатлетов выступят на чемпионате мира

Эти соревнования станут последним крупным международным стартом перед Паралимпиадой-2012 в Лондоне. Как пишет «Уралинформбюро», в составе сборной в Новую Зеландию отправятся 32 спортсмена. Испытания на прочность уральцам предстоит пройти еще до старта соревнований. До Крайстчерча россияне доберутся из Москвы с тремя пересадками: в Сеуле, на островах Фиджи и в столице Новой Зеландии Окленде.