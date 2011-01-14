Пять уральских паралимпийцев-легкоатлетов выступят на чемпионате мира
14 января 2011, 16:23СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пять уральских паралимпийцев-легкоатлетов выступят на чемпионате мира, который пройдет в Крайстчерче (Новая Зеландия) в конце января.
Эти соревнования станут последним крупным международным стартом перед Паралимпиадой-2012 в Лондоне. Как пишет «Уралинформбюро», в составе сборной в Новую Зеландию отправятся 32 спортсмена. Испытания на прочность уральцам предстоит пройти еще до старта соревнований. До Крайстчерча россияне доберутся из Москвы с тремя пересадками: в Сеуле, на островах Фиджи и в столице Новой Зеландии Окленде.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей