Победа в первом этапе кубка города по ледолазанию досталась Тюмени
14 февраля 2012, 13:49СпортВалерия Лошкарева
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В воскресенье на скалах Краснокаменского Шихана в пятый раз стартовал кубок Нижнего Тагила по ледолазанию.
В этом году бороться за победу собрались 29 альпинистов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Тюмени. Интерес спортсменов к соревнованиям в Нижнем Тагиле вызван тем, что это единственные в регионе состязания для ледолазов, которые проходят на естественном рельефе, то есть на залитой льдом скале.
На этот раз участникам предложили пройти подряд две скально-ледовые трассы высотой 20 метров. Лучше всех с испытанием справился тюменец Николай Воронов. Тагильчанин Антон Вострягов лишь на третьем месте. Среди девушек победа досталась екатеринбурженке Марии Пудовкиной.
26 февраля пройдёт второй этап кубка. Он тоже состоится на Краснокаменском Шихане, но организаторы, городской турклуб «Азимут», планируют изменить трассы.
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