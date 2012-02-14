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Победа в первом этапе кубка города по ледолазанию досталась Тюмени
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победа в первом этапе кубка города по ледолазанию досталась Тюмени

14 февраля 2012, 13:49СпортВалерия Лошкарева
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