Победа в первом этапе кубка города по ледолазанию досталась Тюмени

В этом году бороться за победу собрались 29 альпинистов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Тюмени. Интерес спортсменов к соревнованиям в Нижнем Тагиле вызван тем, что это единственные в регионе состязания для ледолазов, которые проходят на естественном рельефе, то есть на залитой льдом скале.