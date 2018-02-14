Нижнетагильский ХК «Спутник» выиграл у новокузнецкого «Металлурга» (ФОТО)
14 февраля, 11:35Спорт
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Последняя домашняя серия чемпионата Высшей хоккейной лиги началась для «Спутника» с победы — тагильчане выиграли у ХК «Металлург».
Сюжеты: Нижний Тагил
В середине третьего периода хоккеисты «Спутника» благодаря броскам Егора Рожкова и Романа Чемерикина вели в счете 2:0, но «Металлург» не позволил одержать чистую победу. На 53-й минуте Юрий Кокшаров из «Металлурга» сократил отставание, a после замены вратаря, на последней минуте команда соперников уравняла счет 2:2.
Точные попадания Сергея Твердохлебова и Романа Чемерикина в серии послематчевых бросков подняли счет до 3:2.
15 февраля в Нижнем Тагиле состоится матч между «Спутником» и красноярским «Соколом», начало матча в 19.00, информирует пресс-служба ХК «Спутник».
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Фото ХК «Спутник»
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