Нижнетагильский ХК «Спутник» выиграл у новокузнецкого «Металлурга» (ФОТО)

В середине третьего периода хоккеисты «Спутника» благодаря броскам Егора Рожкова и Романа Чемерикина вели в счете 2:0, но «Металлург» не позволил одержать чистую победу. На 53-й минуте Юрий Кокшаров из «Металлурга» сократил отставание, a после замены вратаря, на последней минуте команда соперников уравняла счет 2:2.