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Нижнетагильский ХК «Спутник» выиграл у новокузнецкого «Металлурга» (ФОТО)
Сюжеты:
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Нижнетагильский ХК «Спутник» выиграл у новокузнецкого «Металлурга» (ФОТО)

14 февраля, 11:35Спорт
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