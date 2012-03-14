Тагильская тениссистка отвоевала право на участие в Первенстве России

Спортсменка Детско-юношеской спортивной школы №4 Нижнего Тагила Тамара Келехсаева заняла 5 место в личном зачете, получив право участвовать в Первенстве России. Теперь теннисистка под контролем своего тренера Фарита Бурганова начнет серьезнейшую подготовку к апрельским соревнованиям.