Тагильская тениссистка отвоевала право на участие в Первенстве России
14 марта 2012, 16:05Спорт
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С 8 по 11 марта в Екатеринбурге прошло Первенство УрФО по настольному теннису среди спортсменов 1997 года рождения и младше.
Спортсменка Детско-юношеской спортивной школы №4 Нижнего Тагила Тамара Келехсаева заняла 5 место в личном зачете, получив право участвовать в Первенстве России. Теперь теннисистка под контролем своего тренера Фарита Бурганова начнет серьезнейшую подготовку к апрельским соревнованиям.
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