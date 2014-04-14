Силовые структуры области посоревновались в Нижнем Тагиле за Кубок полпреда (ФОТО)
Уже в третий раз в Нижнем Тагиле на базе спортивного комплекса «Металлург – Форум» проведен турнир по комплексному единоборству среди сотрудников силовых структур. Соревнования приурочены к Дню Победы и второй год проводятся на Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
За главный приз турнира сражались более пятидесяти спортсменов – сотрудников спецподразделений силовых ведомств, в том числе ГУ МВД России по Свердловской области, службы судебных приставов, ГУ Федеральной службы исполнения наказания, Управление внутренних войск МВД и других.
Приветствуя спортсменов, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД области генерал – майор внутренней службы Виктор Бердников отметил: «Это мероприятие - уже традиция. От себя я желаю достойных и честных побед. Спорт сплачивает людей, закаляет, он делает нас мужчинами. А мужчина может защитить себя, семью и граждан. Данные соревнования являются тем критерием оценки профессиональной подготовки сотрудников, которые необходимы для того, чтобы выходить победителем в схватке с правонарушителем и преступником».
На церемонию открытия состязаний прибыли Главный федеральный инспектор Свердловской области Владимир Шабанов, Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации по комплексным единоборствам России Олег Уфимцев, заместитель главы города Нижний Тагил Валерий Суров и другие высокие гости. Открылся турнир под звуки российского гимна в исполнении военного духового оркестра.
В этом году Всероссийская физкультурно - спортивная общественная организация «Федерация комплексного единоборства» отмечает 11 годовщину.
Президент «Федерации комплексных единоборств» Олег Уфимцев вручил памятную юбилейную медаль «За заслуги в развитии Федерации комплексного единоборства России» начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору Виктору Бердникову и начальнику ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову. Памятной медали удостоен и командир ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (г.Нижний Тагил) полковник Эдуард Коряков.
Победителями в четырех весовых категориях (до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг и до 75 кг) стали представители Управление внутренних войск МВД, представители Федерации комплексных единоборств по Свердловской области стали сильнейшими в категориях до 90 и свыше 90 кг.
Достойно выступили на соревнованиях представители ГУ МВД России по Свердловской области. Денис Белоногов, боец ОМОН (г.Нижний Тагил) стал вторым в весовой категории до 60 кг, Масленников Иван ОМОН (Нижний Тагил) стал третьим в категории до 65 кг, Павел Рыжков ОМОН (Нижний Тагил) стал четвертым в категории до 60 кг,а Иван Орлов (ОМОН Нижний Тагил) занял четвертое место в категории до 90 кг. Уверенные третьи места заняли сотрудники ОМОН (г.Екатеринбург) в весовой категории до 70 кг Шахмал Алиев и в весовой категории до 90 кг Константин Борунов.
Как отметил командир отряда мобильного особого назначения ГУ МВД России по Свердловской области (г.Нижний Тагил) полковник полиции Эдуард Коряков, от Нижнетагильского отряда на ковре соревновались 11 бойцов. «Вся наша команда – это действующие сотрудники ОМОН, которые выложились «на полную». Уровень всех спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях, очень высокий. К сожалению, некоторые схватки мы проиграли, но – в некоторых, победа была за нами!».