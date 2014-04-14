Силовые структуры области посоревновались в Нижнем Тагиле за Кубок полпреда (ФОТО)

За главный приз турнира сражались более пятидесяти спортсменов – сотрудников спецподразделений силовых ведомств, в том числе ГУ МВД России по Свердловской области, службы судебных приставов, ГУ Федеральной службы исполнения наказания, Управление внутренних войск МВД и других.

Приветствуя спортсменов, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД области генерал – майор внутренней службы Виктор Бердников отметил: «Это мероприятие - уже традиция. От себя я желаю достойных и честных побед. Спорт сплачивает людей, закаляет, он делает нас мужчинами. А мужчина может защитить себя, семью и граждан. Данные соревнования являются тем критерием оценки профессиональной подготовки сотрудников, которые необходимы для того, чтобы выходить победителем в схватке с правонарушителем и преступником».

На церемонию открытия состязаний прибыли Главный федеральный инспектор Свердловской области Владимир Шабанов, Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации по комплексным единоборствам России Олег Уфимцев, заместитель главы города Нижний Тагил Валерий Суров и другие высокие гости. Открылся турнир под звуки российского гимна в исполнении военного духового оркестра.

В этом году Всероссийская физкультурно - спортивная общественная организация «Федерация комплексного единоборства» отмечает 11 годовщину.

Президент «Федерации комплексных единоборств» Олег Уфимцев вручил памятную юбилейную медаль «За заслуги в развитии Федерации комплексного единоборства России» начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору Виктору Бердникову и начальнику ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову. Памятной медали удостоен и командир ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (г.Нижний Тагил) полковник Эдуард Коряков.

Победителями в четырех весовых категориях (до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг и до 75 кг) стали представители Управление внутренних войск МВД, представители Федерации комплексных единоборств по Свердловской области стали сильнейшими в категориях до 90 и свыше 90 кг.

Достойно выступили на соревнованиях представители ГУ МВД России по Свердловской области. Денис Белоногов, боец ОМОН (г.Нижний Тагил) стал вторым в весовой категории до 60 кг, Масленников Иван ОМОН (Нижний Тагил) стал третьим в категории до 65 кг, Павел Рыжков ОМОН (Нижний Тагил) стал четвертым в категории до 60 кг,а Иван Орлов (ОМОН Нижний Тагил) занял четвертое место в категории до 90 кг. Уверенные третьи места заняли сотрудники ОМОН (г.Екатеринбург) в весовой категории до 70 кг Шахмал Алиев и в весовой категории до 90 кг Константин Борунов.