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Силовые структуры области посоревновались в Нижнем Тагиле за Кубок полпреда (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Силовые структуры области посоревновались в Нижнем Тагиле за Кубок полпреда (ФОТО)

14 апреля 2014, 16:54Спортpract@tagilcity.ru
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