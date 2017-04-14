Страхование профессиональных спортсменов в России необходимо: так считают представители бизнеса и спорта (ВИДЕО)

В редакции популярного издания спортивные эксперты и представители бизнеса встречаются для обсуждения тем спорта и бизнеса, их взаимосвязи. Они открыто делятся своими взглядами на актуальные для российских спортсменов темы.

12 апреля собравшиеся обсудили тему «Страхование профессиональных спортсменов». Свои подходы к этому вопросу высказали страховые брокеры и спортсмены, об этом сообщает газета «Советский спорт».

Представители страховых компаний говорили о необходимости развития в России страхования спортсменов, как об эффективном инструменте, который способен защитить людей от катастрофических ситуаций, когда спортсмен получает серьезную травму. Об этом, в частности, говорил на встрече Иван Командный, директор Центра корпоративного страхования ООО СК «Альянс Жизнь».

Алексей Елохин, вице-президент компании «АльфаСтрахование» напомнил участникам круглого стола о недавнем случае в Монако, когда из-за взрыва был сорван футбольный матч с Боруссией. При этом он заметил, что стоимость игроков данной команды составляет более 1,5 млрд долларов. И когда столько дорогих спортсменов собираются в одном месте в подобной ситуации, то риски для клубов становятся очень высокими.

Денис Новожилов, чемпион России 2016 года по скоростному спуску на коньках, поддержал интерес к вопросу страхования для спортсменов. Он подчеркнул: занимаясь таким травмоопасным спортом, как у него, основной задачей спортсмена становится сведение рисков к минимуму.

Представитель страховой брокерской компании Александр Протоклитов говорил о важности заключения договоров страхования. Он привел интересный пример из практики спортсменов в Англии. Так, в футбольной премьер-лиге 150 игроков английских клубов покупают себе страховку на окончание карьеры. В год происходит один такой случай на 150 футболистов.

Прыгунья Марина Купцова, представитель ЦСКА, рассказала присутствующим о случае, когда иностранная спортсменка после травмы получила страховую выплату, которая оказалась выше ее заработка, полученного несколько лет.