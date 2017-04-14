«Уралочка-НТМК» сыграет два матча с красноярским «Енисеем» в Нижнем Тагиле
14 апреля 2017, 08:20Спорт
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На следующей неделе в Нижнем Тагиле состоятся игры за третье место на Чемпионате России по волейболу среди женских команд.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 и 18 апреля команда «Уралочка-НТМК» сыграет с «Енисеем» из Красноярска. Матчи состоятся по традиции в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум».
Тагильчан приглашают поболеть за родную команду. Начало 17 апреля – в 18:30, а 18 апреля – в 17:30.
Вход бесплатный, сообщают в управлении физической культуры и спорта Нижнего Тагила.
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