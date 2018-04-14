FIS одобрила заявку на проведение Кубка мира среди летающих лыжниц в Нижнем Тагиле

В Швейцарии состоялось заседание комитетов FIS, на котором российские делегаты презентовали тур «Синяя птица» в рамках женского Кубка мира среди летающих лыжниц. Это будут финальные старты для спортсменок, сообщает пресс-служба Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Идею защищали президент спортивной федерации Дмитрий Дубровский, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Члены Комитета FIS, а также приглашённые делегаты единогласно выбрали идею проведения тура «Синяя птица» и включили Нижний Тагил, а также город Чайковский в календарь соревнований. В Нижнем Тагиле состязание состоится 16 и 17 марта 2019 года.

Помимо этого, в календарь включены этапы Кубка мира среди мужчин. Они пройдут на тагильских трамплинах в первых числах декабря 2018 года.