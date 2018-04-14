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Игроки ХК «Автомобилист» встретились с юными участниками турнира «Кубка SKODA» 2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игроки ХК «Автомобилист» встретились с юными участниками турнира «Кубка SKODA» 2018

14 апреля, 13:30Спорт
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