Игроки ХК «Автомобилист» встретились с юными участниками турнира «Кубка SKODA» 2018

После тренировки всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с пятью игроками хоккейной команды и задать им вопросы. Игроки «Автомобилиста» в свою очередь делились опытом с юными участниками турнира.

Сегодня профессиональные хоккейные клубы очень много внимания уделяют детям. У нас ребятишки талантливые! Но нехватка тренерских кадров – это, конечно, проблема. Детский тренер – уникальная профессия, специфичная, к деткам подход другой нужен. Тем не менее, там, где есть большой хоккей, есть и дети. И эта цифра с каждым годом только растет прокомментировал Олег Гросс.