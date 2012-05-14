В Тагиле опять вспомнили День Победы. Теперь ему приурочен мотокросс

Они пройдут 19 мая на мототрассе клуба «Лидер». По данным организатора соревнований Андрея Пугача, участники соревнований будут кататься на мотоциклах с двигателями объемом в 50, 65 и 80 кубических сантиметров, а также на больших Уралах с коляской.