В Тагиле опять вспомнили День Победы. Теперь ему приурочен мотокросс
14 мая 2012, 15:59Спорт
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День Победы прошел, а в Нижнем Тагиле продолжают идти мероприятия, ему посвященные. На этот раз это соревнования по мотокроссу.
Они пройдут 19 мая на мототрассе клуба «Лидер». По данным организатора соревнований Андрея Пугача, участники соревнований будут кататься на мотоциклах с двигателями объемом в 50, 65 и 80 кубических сантиметров, а также на больших Уралах с коляской.
Организатор рассказывает, что майские соревнования - одни из самых массовых в году. Следующий большой мотокросс состоится в Нижнем Тагиле ко Дню города.
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