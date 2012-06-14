Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Далеко позади оставила своих соперниц на соревнованиях мирового уровня тагильчанка Мария Савинова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Далеко позади оставила своих соперниц на соревнованиях мирового уровня тагильчанка Мария Савинова

14 июня 2012, 16:21Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?