Далеко позади оставила своих соперниц на соревнованиях мирового уровня тагильчанка Мария Савинова

На Большой спортивной арене московского стадиона «Лужники» 11 июня прошли международные соревнования по лёгкой атлетике под названием «Московский вызов». Мария финишировала с результатом 1:57.93. Позади с отставанием на 35 и 78 сотых секунды остались соперницы Марии, занявшие второе и третье места соответсвенно.

Мария Савинова отметила, что улучшила свой результат, который показала в первом старте сезона в Риме (1:58.56). Спортсменка заверила, что не испытывает волнения по поводу аналогичных высоких результатов соперников. Руководство спортивного клуба «Спутник» отмечает, что большую роль в подготовке Марии Савиновой к соревнованиям оказала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».