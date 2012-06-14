Далеко позади оставила своих соперниц на соревнованиях мирового уровня тагильчанка Мария Савинова
14 июня 2012, 16:21Спорт
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На дистанции 800 метров после отметки в 600 она настолько мощно пошла на финишный рывок, что соперницы оказались далеко позади, рассказали в пресс-службе СК «Спутник».
На Большой спортивной арене московского стадиона «Лужники» 11 июня прошли международные соревнования по лёгкой атлетике под названием «Московский вызов». Мария финишировала с результатом 1:57.93. Позади с отставанием на 35 и 78 сотых секунды остались соперницы Марии, занявшие второе и третье места соответсвенно.
Мария Савинова отметила, что улучшила свой результат, который показала в первом старте сезона в Риме (1:58.56). Спортсменка заверила, что не испытывает волнения по поводу аналогичных высоких результатов соперников. Руководство спортивного клуба «Спутник» отмечает, что большую роль в подготовке Марии Савиновой к соревнованиям оказала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
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