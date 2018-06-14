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Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 (ВИДЕО)

14 июня, 22:40Спорт
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