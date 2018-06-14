Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 (ВИДЕО)
Чемпионат мира по футболу начался для сборной России с победы над командой из Саудовской Аравии. Футболисты под руководством Станислава Черчесова обыграли соперника со счётом 5:0.
На открытии события в Москве выступил президент страны Владимир Путин. Он поприветствовал всех гостей и поздравил их началом главного турнира планеты. Он сделал акцент на том, что любовь к футболу объединяет всех болельщиков в одну команду, где не властны различия в языках, вере и в чём-либо еще, передаёт RG.RU.
Задолго до начала матча близ «Лужников» были замечены мексиканцы в сомбреро, колумбийцы в масках, аргентинцы, бразильцы, китайцы, перуанцы и другие гости Москвы. Российские болельщики исполнили «Катюшу».
Видео: группа ВК Championat.com
Трибуны были заполнены болельщиками. Президент России и принц Саудовской Аравии наблюдали за матчем в специальной ложе. Россияне уже наполнили соцсеть снимками того, как руководители стран реагировали на голы.
Финальный свисток зафиксировал уверенную победу – 5:0. Следующий матч у команды России в рамках ЧМ-2018 состоится 19 июня со сборной Египта.
© TagilCity.ru