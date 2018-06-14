Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 (ВИДЕО)

На открытии события в Москве выступил президент страны Владимир Путин. Он поприветствовал всех гостей и поздравил их началом главного турнира планеты. Он сделал акцент на том, что любовь к футболу объединяет всех болельщиков в одну команду, где не властны различия в языках, вере и в чём-либо еще, передаёт RG.RU.