Мега-контест на Вагонке: скейтеры и BMX-еры Нижнего Тагила на одной площадке 19 июля
14 июля 2014, 14:00Спорт
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19 июля в Нижнем Тагиле пройдет мега-контест для любителей экстремальных видов городского спорта – «Extreme Path». На одной площадке соберутся и скейтбордисты, и BMX-еры для того, чтобы показать свое мастерство..
Приглашаются любители и профессионалы этих популярных направлений спорта. Организаторы рассказывают, что участникам предстоит пройти квалификацию. Показавшие лучшие результаты сразятся в финальной битве. Первыми выступают и борются скейтеры за лидерство, а за ними – BMX-еры.
Жюри будет оценивать уровень катания, разнообразие трюков, красоту выполнения и стиль. О подробностях события и регистрации узнавайте в группе «Extreme Path». Начало контеста 19 июля в 10-00 на экстрим-площадке за кинотеатром Россия.
Спешите! К участию в соревнованиях будут допущены не более 12 человек в BMX и не более 18 в скейтбординге. А для зрителей это удивительная возможность понаблюдать за выполнением ярких трюков!
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