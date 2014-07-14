Мега-контест на Вагонке: скейтеры и BMX-еры Нижнего Тагила на одной площадке 19 июля

Приглашаются любители и профессионалы этих популярных направлений спорта. Организаторы рассказывают, что участникам предстоит пройти квалификацию. Показавшие лучшие результаты сразятся в финальной битве. Первыми выступают и борются скейтеры за лидерство, а за ними – BMX-еры.

Жюри будет оценивать уровень катания, разнообразие трюков, красоту выполнения и стиль. О подробностях события и регистрации узнавайте в группе «Extreme Path». Начало контеста 19 июля в 10-00 на экстрим-площадке за кинотеатром Россия.

Спешите! К участию в соревнованиях будут допущены не более 12 человек в BMX и не более 18 в скейтбординге. А для зрителей это удивительная возможность понаблюдать за выполнением ярких трюков!