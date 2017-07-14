Президент федерации плавания Владимир Сальников подал в суд на спортивное издание

В первую очередь, главный редактор отметил, что работа журналистов - не только освещать события, но и следить за положением дел в той или иной сфере. Особенно важно рассказывать о проблемах, что журналисты и делают.

Мы честно делаем свою работу. Функционеры – нет. Хочется спросить: что вы хотите доказать своим иском? У нас растет популярность плавания? У нас сплошь золото на мировых чемпионатах и олимпиадах? У нас мамы ведут детей в бассейны, где с ними занимаются тренеры, у которых высокая зарплата? -- пишет Советский спорт.

Редактор издания предположил, что глава федерации плавания таким образом захотел «сохранить лицо перед неминуемой отставкой». Либо захотел отвлечь внимание от более важной проблемы.

Редактор «Советского спорта» уверен, что в данном случае журналисты проделали большую работу по популяризации данного вида спорта. А эта задача, согласно уставу, изначально лежит на плечах самой федерации, но по каким-то причинам не осуществляется.

Впереди суд. И поверьте, в отличие от Сальникова, нам есть что сказать резюмировал Совспорт.