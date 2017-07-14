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Президент федерации плавания Владимир Сальников подал в суд на спортивное издание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Президент федерации плавания Владимир Сальников подал в суд на спортивное издание

14 июля 2017, 07:15Спорт
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