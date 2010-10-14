Серия домашних матчей «Спутника» началась с поражения

Молодая команда Тверской области сразу предложила высокую скорость, тагильчане в долгу не остались: игра пошла на встречных курсах. Тем не менее, два периода на табло горели нули - выше всяких похвал действовали вратари.

Голевой град посыпался в третьем периоде. На 44-й минуте «Динамо» открыл счет. Через пять минут при игре в большинстве хозяева льда сравняли. Прошло еще три минуты, и динамовцы вновь впереди. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», на последних минутах, пытаясь отыграться, тренерский штаб тагильчан заменил вратаря полевым игроком. Увы, подвела реализация созданных моментов, зато гости за шесть секунд до сирены забили в пустые ворота.