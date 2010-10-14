Серия домашних матчей «Спутника» началась с поражения
Поражением от «Динамо» со счетом 1:3 началась серия домашних матчей для хоккеистов «Спутника».
Молодая команда Тверской области сразу предложила высокую скорость, тагильчане в долгу не остались: игра пошла на встречных курсах. Тем не менее, два периода на табло горели нули - выше всяких похвал действовали вратари.
Голевой град посыпался в третьем периоде. На 44-й минуте «Динамо» открыл счет. Через пять минут при игре в большинстве хозяева льда сравняли. Прошло еще три минуты, и динамовцы вновь впереди. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», на последних минутах, пытаясь отыграться, тренерский штаб тагильчан заменил вратаря полевым игроком. Увы, подвела реализация созданных моментов, зато гости за шесть секунд до сирены забили в пустые ворота.
После проигранного матча руководство спортклуба «Спутник» расторгло контракт с защитником Алексеем Вороновым. Сегодня наша команда принимает на своем льду ХК ВМФ из Санкт-Петербурга. Начало в 18.30.
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