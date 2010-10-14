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Серия домашних матчей «Спутника» началась с поражения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серия домашних матчей «Спутника» началась с поражения

14 октября 2010, 17:01СпортАнка
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