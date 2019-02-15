Владислав Пинаев и Ольга Глацких открыли турнир по гимнастике в Нижнем Тагиле

Турнир «Ты сможешь сам» - всероссийского масштаба. В нем принимают участие дети из 11 регионов России. Всего на турнир приехали 450 юных спортсменов. В возрасте от 5 до 15 лет. В мероприятии заявлены как групповые упражнения, так и индивидуальная программа.

Очень рады, что первый турнир пользуется такой популярностью. Надеемся, что он будет развиваться дальше и больше,сказала редакции TagilCity.ru Ольга Глацких.

Мероприятие открылось торжественным парадом. Гостей и участников поприветствовали Олимпийские чемпионы, спортсмены, министр спорта Свердловской области, глава Нижнего Тагила.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев произнес торжественную речь:

Рад приветствовать всех, сегодня очередное спортивное мероприятие, очередной турнир. Тагил возвращает славу спортивного города. Я от всей души поздравляю вас с открытием турнира!

Также к гостям обратился Вячеслав Погудин:

Сегодня яркое событии в жизни области и города, я надеюсь, что именно в нашем родном городе будет проходить и дальше. Это способствует развитию художественной гимнастики и дальше и позволит нашим девочкам достичь высот!

Ольга Глацких сказала напутственные слова юным спортсменкам:

Хочу каждому из вас пожелать успеха! Слушайте своих тренеров и наставников. Этот турнир, надеюсь, даст вам возможность показать себя!

15 февраля состоится награждение первых победителей. А также представители администрации Нижнего Тагила, родители юных спортсменов и дети примут участие во флешмобе.