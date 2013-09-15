Долой автомобили, айда на «Тагильскую прогулку»! В будущие выходные ведем здоровый образ жизни
15 сентября 2013, 09:05Спорт
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22 сентября, то есть в следующее воскресенье, в Нижнем Тагиле пройдет уже ставшее традиционным мероприятие – «Тагильская прогулка».
Клуб туристов «Азимут» организует пеший выходной, который как раз совпадает со всемирным днем без автомобиля. Все желающие смогут собраться 22 сентября в 10:00 на праздничной площадке парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина и выбрать один из четырех маршрутов для прогулки. Основное различие в расстоянии, и, конечно, в местах, которые смогут увидеть гуляющие.
Итак, вот 4 пути:
Напомним, в прошлом году «Тагильская прогулка» собрала почти 200 тагильчан, которые оставили самые позитивные отзывы о таком способе отдыха, ведь это прекрасная возможность увидеть родной город с новой стороны, без спешки, наслаждаясь каждым новым шагом.
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