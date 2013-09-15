Долой автомобили, айда на «Тагильскую прогулку»! В будущие выходные ведем здоровый образ жизни

Клуб туристов «Азимут» организует пеший выходной, который как раз совпадает со всемирным днем без автомобиля. Все желающие смогут собраться 22 сентября в 10:00 на праздничной площадке парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина и выбрать один из четырех маршрутов для прогулки. Основное различие в расстоянии, и, конечно, в местах, которые смогут увидеть гуляющие.