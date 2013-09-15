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Долой автомобили, айда на «Тагильскую прогулку»! В будущие выходные ведем здоровый образ жизни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долой автомобили, айда на «Тагильскую прогулку»! В будущие выходные ведем здоровый образ жизни

15 сентября 2013, 09:05Спорт
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