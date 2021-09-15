Нигматуллина не приедет на сбор в Сочи из-за травмы спины

Нигматуллина не приедет на сбор в Сочи из-за травмы спины
Нигматуллина не приедет на сбор в Сочи из-за травмы спины
Сегодня, 20:31СпортФото: pxhere.com
Спортсменка входит в группу Михаила Шашилова.

- Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева) пропустит сборы в Сочи и будет тренироваться в Удмуртии, но пока не может тренироваться в полную силу, - передает Нигматуллину "Советский спорт".

Нигматуллина получила травму спины на сборах в Раубичах. После этого она прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к процессу реабилитации. Сейчас ее состояние улучшается, но с увеличением нагрузок организм все равно дает сбои.

Напомним, в прошлом сезоне Кубка мира по биатлону Нигматуллина заняла 20-е место в общем зачете, набрав 394 балла. Ее опередила соотечественница Светлана Миронова, финишировавшая строчкой выше с 440 очками в активе.

Победительницей общего зачета Кубка мира стала Тириль Экхофф впервые в своей карьере.

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