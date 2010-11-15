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На соревнованиях в Верхней Пышме тагильские тхэквондисты взяли золото, серебру и бронзу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На соревнованиях в Верхней Пышме тагильские тхэквондисты взяли золото, серебру и бронзу

15 ноября 2010, 12:05Спорт
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