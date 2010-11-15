На соревнованиях в Верхней Пышме тагильские тхэквондисты взяли золото, серебру и бронзу

Команда Нижнего Тагила по тхэквондо (ВТФ) в составе 26 человек принялаучастие в соревнованиях в «Открытом Первенстве г. Верхняя Пышма поТхэквондо (ВТФ) среди детей 1999-2001 г.р., кадетов 1996-1998 г.р.,юниоров 1993-1995 г.р.».В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменовс разных областейРоссии (Челябинская,Тюменская, Удмуртия, Оренбурская, Свердловская).

Для тагильских тхэквондистов это был второй старт в 2010-2011 учебномгоду.Выступление спортсменов можно уверенно считать плодотворным.Тхэквондисты «Федерации тхэквондо (ВТФ) г. Нижний Тагил» упорноотстаивали честь нашего города, уверенно выходя на даянг и одерживаюпобеду над соперником.

В итоге золото, серебро и бронзу раз за разомвручали нашим спортсменам, поздравляя с достойной наградой. ДмитриевАлександр стал чемпионом, серебро завоевали Широкова Юлия и СабанинСергей, а бронзовую награду вручили Бунькову Даниилу, Сас Александру,Стрижовой Юлии и многим другим.

В этих соревнованиях всем запомнился бой у спортсмена Сас Александра, гдеон в течении боя проигрывал 1:0 и на последних 3-х секундах вновь началуверенно атаковать противника и, выполнив сложнейший удар в воздухе впрыжке с разворота, вырвал на последней секунде свою победу.Организаторы, участники, зрители и наша команда ликовали от восторга,один соперник и его тренер был в изумлении, рассказала президент федерации Анастасия Немтина.

На этих состязаниях Кубок«За лучшую технику» был вручен именно спортсмену команды г. Нижний ТагилСас Александру.

Теперь спортсмены ждут следующего выезда на соревнования в Тюмень, чтобудет являться еще одним подготовительным этапом к отборочнымсоревнованиям «Первенство области», которые состоятся в декабре месяце вг. Екатеринбург.

Также тхэквондисты прияли участие в открытии«Физкультурногооздоровительного комплекса на горе Белой» и в праздничных мероприятиях,посвященных юбилею школы № 87.