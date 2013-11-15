Тагильский «Спутник» уступил пермскому «Молот-Прикамье» (ФОТО)

Расслабилась не только нижнетагильская команда, но и соперник. Первый период, как говорится, «ни рыбы ни мяса» -пока хоккеисты вспоминали, как нужно играть в хоккей, он, незаметно для обеих команд пролетел и завершился в ничью - 0:0.

Во втором игровом отрезке шансом открыть счет матча Денису Гурьеву воспользоваться не удалось. Штрафной бросок нападающего «Спутника» не принес результата. Автором первого гола стал Николай Бардин, удачно «подловивший» момент с удалением соперника.

Под ликование трибун в третьем периоде Антону Алексееву удалось сравнять счет. Однако дальше этой шайбы дело у хозяев льда не пошло. Денис Кулик сложно выполненным голом из-за ворот вывел «Молот-Прикамье» вперёд. Счет игры -1:2. Молотобойцы увозят домой три очка.

Александр Гулявцев главный тренер ХК «Молот -Прикамье»:

- Игра была «ватная». Видимо сказалось то, что был длительный перерыв, команда немного мандражировала. Очень многое не получилось. Не получАлось, даже если хотели это сделать, но, тем не менее 3 очка отвоевали. Результатом довольны.

- За счет чего удается так хорошо играть Бардину?

- У человека громадный опыт, он не делает ничего лишнего и он еще из той школы хоккея, которая заставляет работать, терпеть и думать.

Александр Чёлушкин и.о. главного тренера ХК «Спутник»:

- Игра была равная. Единственное, нет претензий по самоотдаче хоккеистов. К сожалению, у нас нет такого игрока в команде, как Николай Бардин, которые в таких, как коллега сказал, «ватных» играх делают результаты. Хоккеист забил, отдал. У нас были моменты, мы хотели, был буллит… Но нет мастеров на данный момент в команде. А по самоотдаче нет претензий ни к кому. «Молот - Прикамье» - мастеровитая команда, но и у них что-то получалось, а что-то нет.