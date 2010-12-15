Легионер «Спутника» Нижнего Тагила расторг контракт с «Автомобилистом»

В нынешнем чемпионатеон сыграл за «Автомобилист» 19 матчей, в которых набрал 5 очков, 14 мин штрафа при показателе полезности «-7», - сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба. За «Спутник» Лажо провел 7 матчей, в которых набрал 5 очков. Как рассказали коррепондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», сегодня словацкий наподдающий в составе тагильской команды выступит в матче против тюменского «Рубина».