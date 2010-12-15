Легионер «Спутника» Нижнего Тагила расторг контракт с «Автомобилистом»
15 декабря 2010, 17:21СпортАнка
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Екатеринбургский клуб КХЛ «Автомобилист» по обоюдному согласию расторг контракт со словацким нападающим Мирославом Лажо, который в последнее время выступал за нижнетагильский «Спутник».
В нынешнем чемпионатеон сыграл за «Автомобилист» 19 матчей, в которых набрал 5 очков, 14 мин штрафа при показателе полезности «-7», - сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба. За «Спутник» Лажо провел 7 матчей, в которых набрал 5 очков. Как рассказали коррепондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», сегодня словацкий наподдающий в составе тагильской команды выступит в матче против тюменского «Рубина».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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