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Легионер «Спутника» Нижнего Тагила расторг контракт с «Автомобилистом»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легионер «Спутника» Нижнего Тагила расторг контракт с «Автомобилистом»

15 декабря 2010, 17:21СпортАнка
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