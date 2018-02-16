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Екатеринбург планирует стать местом проведения ЧМ по настольному теннису-2020
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург планирует стать местом проведения ЧМ по настольному теннису-2020

16 февраля, 23:05Спорт
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