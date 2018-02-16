Екатеринбург планирует стать местом проведения ЧМ по настольному теннису-2020

19 февраля в Екатеринбурге ожидают прибытие делегации Всемирной федерации настолько тенниса. Столица Свердловской области готовится принять у себя Чемпионат мира в 2020 году.

Как сообщает «Правда УРФО», для проведения соревнований подобного уровня в Екатеринбурге имеются все предпосылки. В городе уже 15 лет функционирует клуб настольного тенниса, в октябре 2017 года был открыт новый спортзал. Всего на территории области функционирует 30 отделений этого вида спорта.