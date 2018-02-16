Легкоатлеты из Нижнего Тагила завоевали золотые медали в чемпионате России

В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Нижний Тагил представили 8 спортсменов клуба «Спутник». Лидер команды Артем Денмухаметов опередил соперников в беге на 400 метров и завоевал золотую медаль. Еще один легкоатлет из Нижнего Тагила отличился в беге на 800 м: он оказался на 5 месте.