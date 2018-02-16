Легкоатлеты из Нижнего Тагила завоевали золотые медали в чемпионате России
Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.
В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Нижний Тагил представили 8 спортсменов клуба «Спутник». Лидер команды Артем Денмухаметов опередил соперников в беге на 400 метров и завоевал золотую медаль. Еще один легкоатлет из Нижнего Тагила отличился в беге на 800 м: он оказался на 5 месте.
Еще одно золото, а также бронзовую медаль спортсмены взяли в составе эстафетных команд 4х400. Бронзовая медаль досталась девушкам, которые в напряженной борьбе опередили спортсменок из Москвы.
Золотую медаль в едином забеге пяти команд завоевали мужчины. Тагильчане установили новый рекорд с результатом в 3:10.60. По итогам командного зачета Свердловская область оказалась на 7 месте в Суперлиге, большинство очков в копилку команды принесли тагильчане, пишет СК «Спутник».
© TagilCity.ru