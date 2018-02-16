Нижнетагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» 1:3 (ФОТО)

Во время матча красноярцы продемонстрировали высокий уровень мастерства, первыми открыв счет. Максим Аляпкин из «Спутника», безупречно отразивший до этого 20 бросков, не смог противостоять атаке Артурса Озолиньша («Сокол»). Через три минуты красноярцы удвоили счет, a после тагильчанин Николай Владимиров забил первую шайбу.

В третьем периоде «Спутник» был близок к победе, но голкипера Юрия Петрова тагильчане обойти не смогли. На последней минуте в пустые ворота хозяев Вячеславом Андрющенко была забита третья шайба.

ХК «Спутник» сообщает, что последний официальный матч в сезоне 2017/2018 гг. на своем льду «Спутник» проведёт 19 февраля, соперником команды станет ангарский «Ермак». Начало матча в 19.00.