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Тагильчанка из ВОИ победила в Чемпионате СО по настольному теннису (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка из ВОИ победила в Чемпионате СО по настольному теннису (ФОТО)

16 марта, 20:40Спорт
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