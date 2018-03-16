Тагильчанка из ВОИ победила в Чемпионате СО по настольному теннису (ФОТО)

Чемпионат и Первенство Свердловской области по настольному теннису прошли в Екатеринбурге 13 марта.

От Нижнего Тагила на соревнованиях присутствовали Кармаева Инна, Бердников Алексей и Ахмедзянов Раис. Все участники состоят в Дзержинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов».