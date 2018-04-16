Тагильские гимнастки вернулись с наградами с соревнований в Иваново (ВИДЕО)
16 апреля, 20:40Спорт
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Спортсменки из Нижнего Тагила успешно выступили на всероссийских турнирах по художественной гимнастике «Призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких» и «Сударушка», которые проходили в Иваново.
В соревнованиях участвовали представительницы более 50-ти городов России, а также спортсменки из Кубы.
Призовые места заняли воспитанницы третьей спортивной школы имени Лопатина. Первой стала Аделина Низамутдинова, второй - Карина Бирюлина, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ на youtube.ru
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