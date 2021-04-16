Бикрев: Хотелось бы заниматься чем-то полезным

— Всю жизнь спортсменом ты не будешь, поэтому хотелось бы заниматься чем-то полезным. Я считаю, что нельзя с ходу занимать пост президента Федерации ММА России, нужно начинать с малого. Думаю, что у меня достаточно опыта, есть собственное мнение по тем или иным вопросам — организации и проведению турниров, подготовке спортсменов, — цитирует Бикрева «Советский спорт».