Российские болельщики запустили международный флешмоб против околофутбольного насилия (ФОТО)

После матча со сборной Англии между болельщиками сборных произошли стычки. Одна из драк закончилась смертью болельщика с туманного Альбиона.

Принимая во внимание эти факты, представители движения «Россия любит футбол Драйв» и газета «Советский спорт» инициировали проведение акции «Футбол без насилия».

Принять участие в ней может каждый человек, главными для которого являются взаимоуважение и толерантность как на футбольном поле и трибунах, так и за их пределами.

Для участия во флешмобе нужно сфотографироваться с табличкой, на которой будет написано #футболбезнасилия. И разместить фотографию с этим хэштегом на своих страницах в социальных сетях.

По мнению организаторов, эта акция поспособствует популяризации футбола как мирного вида спорта, а также подчеркнёт, что россияне любят футбол и не приемлют насилия.

Фото из социальных сетей