На новой площадке для пляжного волейбола в Нижнем Тагиле состоялся уже второй по счету турнир

Как рассказали в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила, в первый день на площадке соревновались женские командыи категория MIX (смешанные команды). Во второй день в волейбол играли исключительно мужские команды.

Из 6 женских команд, принявших участие в пляжном турнире, первое место завоевали Кристина Андреева и Ирина Матвеева, второе - Ангелина Курило и Мария Ченцова, ну а третьими стали Анастасия Никонорова и Софья Тебенева. Все шесть девушек выступали за город Кушва.

В категории MIX (смешанные команды) приняло участие 6 команд. Из них победили в соревновании пара тагильчан Владимир Лобанов и Дарья Мурзина, второе место – у Олега Корепанова и Ксении Федоровой, Нижний Тагил. Бронзу взяла команда кушвинцев Кристина Андреева и Ирина Матвеева.

Самой многочисленной по количеству команд-участников стала мужская часть турнира, ведь в ней участвовало аж 7 мужских команд. Первыми оказались тагильчане Олег Корепанов и Владимир Лобанов, вторые – тагильчане Валерий Молчанов, Илья Трегуб, третьи – горноуральцы Виталий и Евгений Чесноковы.