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На новой площадке для пляжного волейбола в Нижнем Тагиле состоялся уже второй по счету турнир
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На новой площадке для пляжного волейбола в Нижнем Тагиле состоялся уже второй по счету турнир

16 июля 2012, 15:30Спорт
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