Борцы мирового масштаба съедутся в Нижний Тагил

Как рассказал коррепондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» президент нижнетагильской федерации спортивной борьбы Анатолий Стуликов, Нижний Тагил в 28 раз примет чемпионов Мира и Европы по борьбе. Всего заявлено почти 140 участников: из Новосибирска, Читы, Калининграда, инескольких стран СНГ. Участники соревнований, которые займут первое место, автоматически получат звание мастера спорта, отметил Анатолий Стуликов.