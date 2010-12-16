Борцы мирового масштаба съедутся в Нижний Тагил
16 декабря 2010, 16:23СпортАнка
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18 и 19 декабря в спортклубе «Уралец» состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти основателя борьбы в Нижнем Тагиле и Свердловской области Анатолия Тарасова.
Как рассказал коррепондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» президент нижнетагильской федерации спортивной борьбы Анатолий Стуликов, Нижний Тагил в 28 раз примет чемпионов Мира и Европы по борьбе. Всего заявлено почти 140 участников: из Новосибирска, Читы, Калининграда, инескольких стран СНГ. Участники соревнований, которые займут первое место, автоматически получат звание мастера спорта, отметил Анатолий Стуликов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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