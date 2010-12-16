В Нижнем Тагиле победителей крупных международных турниров поздравила мэр Валентина Исаева

Пятеро отличившихся Максим и Михаил Айсины, Зураб Фароян, Александр Бакиров и Егор Климонов получили награды из рук Главы города лично, за Ирину Потееву и Дарью Дееву, которые сейчас находятся далеко от Нижнего Тагила, грамоты принимали родные. Все семеро спортсменов за свои выдающиеся достижения до конца 2010 года получат специальное денежное вознаграждение. Еще одному талантливому спортсмену горнолыжнице Кристине Сухановой в торжественной обстановке вручили удостоверение Мастера спорта России.