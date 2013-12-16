Чемпион мира по боксу Руслан Проводников приедет в Нижний Тагил, чтобы пообщаться с болельщиками

Человек-легенда, обладатель титула Чемпион мира по боксу по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в первом полусреднем весе Руслан Проводников приезжает в Нижний Тагил!

Он даст пресс-конференцию в бутике спортивной одежды «Ратиборец» - организаторы события (ул. Карла Маркса, 95). Всем желающим получить автограф или задать пару вопросов человеку, который в декабре 2011 года одолел бывшего чемпиона мира Демаркуса Корли, кто победил Майка Альварадо в 2013 году, завоевав титул чемпиона мира, нужно подойти в магазин к 13:00 25 декабря.

Организаторы мероприятия также рассказали TagilCity.ru, что боксер побывает и спортивных школах Нижнего Тагила. Местные спортсмены часто говорят о том, насколько важны подобные встречи с подрастающим поколением, ведь личным примером можно добиться многого, даже повлиять на образ мысли и стремления юного спортсмена.

Итак, 25 декабря в 13:00 - все на встречу с Русланом Проводниковым!

Фото с сайта allboxing.ru.